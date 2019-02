Campagna Michael Kors by Inez e Vinoodh

La modella Binx Walton interpreta una viaggiatrice di lusso

I fotografi olandesi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin firmano la nuova campagna di Michael Kors per la primavera, dedicata ad una viaggiatrice di lusso. Gli scatti di Inez e Vinoodh catturano la modella Binx Walton nell’intimità della sua suite d’albergo al leggendario Le Negresco a Nizza, in Francia. Gli interni sontuosi e giocosi dell’hotel sottolineano il mix iconico di glamour e semplicità, l’atmosfera del jet set di oggi.”Ho sempre adorato il modo in cui la moda può sollevare il morale” afferma Kors. “E questa collezione parla di ottimismo, romanticismo e gioia.” Gli abiti sono una miscela di rilassatezza e glamour. Colori vivaci e motivi audaci, fiori e stampe animalier si fondono con silhouette ispirate al surf, broccati metallici e romantiche sangalli, per creare un guardaroba che funziona in tutto il mondo. Gli accessori, tra cui il primo beach club Michael Kors Collection e le borse dipinte a mano “portano un atteggiamento da vacanza in una situazione di città”.

Ansa