Il 15 febbraio si terrà, a Milano, l’Innovation Meeting di ANIA

Il 15 febbraio si terrà a Milano, a Palazzo Mezzanotte dalle 9.30 alle 13.30, l’Annual Meeting di “Innovation By ANIA”, l’Osservatorio permanente dell’Associazione, che ha l’obiettivo di analizzare, indagare e proporre soluzioni innovative per supportare il settore assicurativo.

Nell’incontro dal titolo “Innovazione e welfare: salute e benessere nell’era digitale” verranno affrontati gli aspetti legati all’evoluzione della ricerca scientifica, le prospettive offerte dalle nuove tecnologie in ambito medico-sanitario e il loro impatto sul sistema economico e sociale.

Il programma dell’incontro prevede, oltre ad un intervento della Presidente ANIA, Maria Bianca Farina, la presentazione di uno studio realizzato da Deloitte. Interverranno poi il genetista Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il professor Fabio Pigozzi, rettore dell’Università Foro Italico.

Seguirà quindi una tavola rotonda a cui parteciperanno i vertici delle imprese di Assicurazione, dedicata alle opportunità offerte dall’innovazione e alle ricadute sul settore.

All’evento interverrà un ospite speciale: il robot umanoide Sophia, l’androide noto per avere un aspetto umano e per essere in grado di riprodurre più di 62 espressioni facciali. Sophia ha partecipato al Future Investment Summit a Riyad, dove ha ottenuto la cittadinanza saudita ed è stata anche nominata il primo “Innovation Champion” del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.