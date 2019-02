UniCredit, utile operativo in rialzo. Migliora la qualità degli attivi

UniCredit ha pubblicato gli attesi dati di bilancio. Vediamo i punti principali dei dati contabili, partendo dal conto economico. L’utile operativo netto del Gruppo Core (cioè delle attività che non sono oggetto di dismissioni) si è assestato a 7,5 miliardi in rialzo del 12,3% rispetto al 2017. Quello dell’istituto nella sua completezza (cioè considerando il Non core) è stato, invece, di 6,4 miliardi (+13,1%) Si tratta di dati cui ha contribuito, tra le altre cose, la riduzione dei costi operativi. Questi, nel Gruppo Core, sono scesi a 10,6 miliardi (-5,5%) portando il rapporto del Cost/income( ricavi su oneri operativi) al 53,5% (era il 56,5% lo scorso anno). I ricavi (margine d’intermediazione) dal canto loro sono leggermente calati (-0,4%) arrivando a 19,872 miliardi.

Il capitale di vigilanza come previsto

Al di là della dinamica della redditività operativa c’era interesse, da parte degli operatori, per l’andamento del capitale di vigilanza. Com è noto il Cet1, nella pubblicazione dei dati dei primi nove mesi dello scorso esercizio, da un lato era risultato inferiore rispetto a metà anno a causa di alcune voci non ricorrenti (soprattutto svalutazione della turca Yapy e balzo dello spread BTp-Bund). E, dall’altro, le sue stime da parte dell’istituto per fine 2018 erano state abbassate nella forchetta tra l’11,5 e il 12%. Orbene alla fine l’indicatore si è assestato al 12,07%. Cioè un poco sopra alla mediana dell’intervallo previsto.

Continua il miglioramento della qualità degli asset

Infine la qualità degli asset. Le posizioni deteriorate lorde del gruppo sono risultate 38,2 miliardi. Si tratta di un bel calo se si tiene conto che dal terzo trimestre del 2016 la riduzione di questa voce contabile è di 38,6 miliardi. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi si è assestato al 7,7%. Lo stesso indicatore (al netto però delle coperture) è del 3,2% (si trovava l’1,65% più in lato un anno fa).

Vittorio Carlini, Il Sole 24 Ore