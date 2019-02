Il 6 marzo sarà inaugurata, a Roma, la mostra “Italia al voto” a cura dell’Archivio Riccardi

Il 6 marzo sarà inaugurata la mostra Italia al voto – Quando il web era la strada, con le foto di Carlo Riccardi, a cura di Maurizio Riccardi, Giovanni Currado e Flavia Scalambretti, presso la Biblioteca Goffredo Mameli in Via del Pigneto, 22 a Roma. La mostra racconterà un pezzo di Storia d’Italia e degli italiani attraverso il nostro rapporto con la politica e con le elezioni nel periodo del dopoguerra e del boom economico. La mission della mostra è legata nel voler stimolare la riflessione su come è cambiata la comunicazione dalle prime campagne elettorali, ma anche per mostrare quanto era vivo il sentimento di appartenenza e grande il desiderio di partecipazione alla “nuova” vita democratica. Non perdete, il 6 marzo, l’opportunità di partecipare ad un eminente evento culturale.