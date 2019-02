INSTAGRAM: TOP 10 TRAVEL ACCOUNT NEL MONDO

1. Chris Burkard, followers 2,842,677

Uno dei più famosi fotografi di surf e viaggi. Collaboratore stabile di Surfer Magazine, ha lavorato su molti altri progetti che l’hanno portato ad esplorare gli angoli più remoti della terra.

2. Jack Morris e Lauren Bullen (nickname DoYouTravel), followers 2,761,071

Lui, 26 anni, e la sua fidanzata Lauren Bullen, 24, si sono incontrati a marzo 2016, in un viaggio nelle isole Fiji. Da quel momento, la coppia è cresciuta con l’obiettivo in comune di scoprire e girare il mondo, fino a diventare DoYouTravel, realtà blogger di fama mondiale che ha visitato fin ora ben 45 Paesi.

3. Alex Strohl, followers 1,932,717

E’ un fotografo francese il cui lavoro è caratterizzato dai suoi straordinari viaggi. Godendo di una popolarità in costante crescita nella sua comunità, Strohl crea momenti autentici e li cattura mentre si dispiegano davanti a lui, sfocando continuamente tra il lavoro e la vita.

4. Senai Senna (nickname Sennarelax), followers 758,993

E’ un semplice viaggiatore svizzero che, pur non essendo fotografo professionista, con le sue immagini ha fatto innamorare ed appassionare il popolo di Instagram.

5. Jannik Obenhoff, followers 722,588

“Just a boy with a camera” (solo un ragazzo con una macchina fotografica). Così il sedicenne Jannik, che vive in Germania e ha iniziato a catturare le maestose vedute dall’età di 13 anni, descrive il suo sensazionale account Instagram di fotografia.

6. Hildegunn e Samuel Taipale (nickname Eljackson), followers 367,166

Negli ultimi quattro anni, la vivace coppia scandinava, ha condiviso su Instagram delle esperienze di viaggio memorabili. Tra le destinazioni preferite ricordano Hawaii, Norvegia e Bali.

7. Eric Rubens (nickname erubes1), followers 299,058

E’ un fotografo sudcaliforniano che adora girare il mondo. Il successo delle sue immagini sui social l’ha portato a collaborare con marchi del calibro di BMW, Disney, LG, Mercedes Benz, ecc..

8. Brie e Ruben (nickname vancitywild), followers 110,309

Questa coppia di Vancuver, attraverso meravigliose foto, ha l’obiettivo di far conoscere a tutti i propri seguaci le meraviglie del luogo in cui vive, la west coast. Una frase sul loro sito cita “C’è così tanto che sembra ancora sconosciuto, e abbiamo intenzione di provare e scoprire tutto”.

9. Alex Waltner (nickname Swedishnomad), followers 103,274

E’ un viaggiatore svedese che insieme alla sua fidanzata ha trascorso ben tre anni in giro per il mondo scattando meravigliose foto grazie alle quali è divenuto famoso sui social. Il suo sogno prima di morire è di suonare il flauto insieme ad una band locale in Perù.

10. Michael Germano (nickname culturaltourist), followers 82,150

Ha raccontato di aver lasciato il mondo delle imprese per il mondo accademico. “Ora viaggio per divertimento e questo è il mondo che vedo”. La sua compagna di viaggio è la fotocamera mirrorless di Sony.