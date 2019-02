Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Paolo Savona

È il nuovo presidente della Consob: ieri c’è stato l’ok del Consiglio dei ministri. La carica era vacante da settembre, quando si dimise Mario Nava. Al premier Conte l’interim per gli Affari europei. Il Pd annuncia l’ennesima battaglia. Savona ha una grande fortuna: riesce sempre a far parlare di sé. Mattarella non lo voleva come ministro… Ora nuove polemiche.

Mario Calabresi

Dopo tre anni, esce di scena: lascia la direzione di Repubblica, forse un po’ stizzosamente, se si considera il tweet con cui ha dato l’annuncio. Rivendica risultati positivi, a cui credono solo i suoi amici intimi. Si chiude un’esperienza deludente per il giornale, che aveva visto al timone (per 20 anni ciascuno) Eugenio Scalfari ed Ezio Mauro. Calabresi è un buon giornalista, ma è tutto tranne che un direttore.

Carlo Verdelli

Milanese, 61 anni, molto apprezzato da una categoria di giornalisti che non regala niente a chi ne fa parte. Il nuovo direttore di Repubblica ha alle spalle un curriculum importante, con eccellenti risultati a Vanity Fair e altre esperienze. È reduce da uno sfortunato incarico per le news in Rai. È serio, schivo, creativo: gli è affidato il rilancio di una grande testata in difficoltà.

Brigitte Macron

La première dame Brigitte Macron, durante la visita in Egitto, ha indossato delle sneaker dorate di Louis Vuitton da 750 euro. «È lo stipendio di una cassiera», hanno commentato i gilet gialli. Replica dell’Eliseo: «Le scarpe sono state prestate». Lo ha riferito Il Messaggero: le simpatie dei francesi per il presidente e la sua anziana mogliettina stanno precipitando vertiginosamente.

Gian Piero Gasperini

Ha 60 anni e già da molto tempo gli opinionisti del calcio lo considerano il miglior allenatore italiano, per quanto riguarda gli insegnamenti di gioco. Unico neo: lo giudicano (ingiustamente) non idoneo a guidare i grandi club. Intanto la sua Atalanta raggiunge Roma e Lazio, volando al quinto posto e prenotando un posto in Europa, forse anche la prossima edizione di Champions.

Massimiliano Allegri

Eliminato dalla Coppa Italia, stenta in campionato: la Juve si fa rimontare due gol dal Parma. Il Napoli resta a nove punti di distacco, ma la crisetta è evidente. È distratto? Chi scrive che Ambra Angiolini aspetta un bimbo da lui. I due dovrebbero sposarsi a giugno. Allegri ha due figlie dalle precedenti mogli, Ambra ha avuto Jolanda e Leonardo da Renga.