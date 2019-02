Ora Messenger fa cancellare i messaggi

Come su WhatsApp, si potrà fare marcia indietro

Dopo WhatsApp, anche Messenger ora consente agli utenti di avere un ripensamento. La chat di Facebook ha infatti deciso di andare incontro ai “messaggiatori” pentiti, o anche a chi ha inviato una frase o una foto al destinatario sbagliato, concedendo 10 minuti di tempo per fare marcia indietro.

Nell’arco dei 10 minuti, chi ha spedito un messaggio per errore o nell’impeto del momento può selezionarlo e scegliere l’opzione “Elimina per tutti”. La novità funziona sia nelle chat a due sia nelle conversazioni di gruppo, ed è inserita nell’ultima versione della app per iOS di Apple e dispositivi Android.

Il tempo a disposizione per correre ai ripari è inferiore rispetto a WhatsApp, che inizialmente concedeva solo 7 minuti, ma adesso dà oltre un’ora per ripensarci.

La possibilità di eliminare i messaggi era stata preannunciata dal social nella primavera scorsa, sulla scia di un caso scoppiato ad aprile: alcune testate giornalistiche avevano rivelato che Mark Zuckerberg, e altri top manager di Facebook, erano in grado di cancellare i messaggi inviati su Messenger, una possibilità non concessa agli utenti. A stretto giro il social aveva quindi assicurato che in futuro la funzione sarebbe stata offerta a tutti. (ANSA).