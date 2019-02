Un nuovo tool di Google ti avverte se le tue password sono in pericolo

Forse è il caso che vi mettiate l’anima in pace: è molto probabile che gli hacker di mezzo mondo, in qualche mondo, già conoscano le vostre password. Specie se sono semplici e specie se (errore blu) usate la stessa password per tutti i siti che usate.

In buona sostanza Google Password Control è in grado di dirci se i siti che di volta in volta usiamo sono stati compromessi e se le nostre informazioni di accesso sono in pericolo. In tal caso, ci avverte di cambiare subito le impostazioni. Per farlo Google verifica in modo incrociato le credenziali di accesso con un database regolarmente aggiornato di oltre quattro miliardi di voci di username e password raccolte da fonti come i mega elenchi pubblicata dagli hacker che violano i siti rubando milioni di password. L’estensione, disponibile solo sui browser Chrome, è stata progettata con esperti di crittografia presso la Stanford University e Google. Le password e i nomi utente degli utenti verranno crittografati in modo che Google non sia in grado di vederli da solo.

Luciana Grosso, Business Insider Italia