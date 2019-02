Poltrone e poltronissime. Angela Stillo diventa digital strategy director di Dentsu Aegis Italia

Febbraio ci ha portato altre novità. Ieri vi abbiamo informato di alcuni cambi di poltrone, oggi ce ne sono degli altri. C’è una nuova nomina in Dentsu Aegis Network Italia, azienda che si occupa di media e comunicazione digitale: Angela Stillo assume il ruolo di digital strategy director del gruppo. Riporterà direttamente ad Umberto Bottesini, chief digital and data officer di Dentsu Aegis Network, la nomina si inserisce all’interno del processo di rinnovamento e potenziamento dell’area digitale del Gruppo. Il curriculum di Stillo è interessante. Dopo una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi, Stillo si specializza in digital marketing e communication, vantando ad oggi significative esperienze maturate in oltre dieci anni di lavoro in importanti società, avviate nel 2006 all’interno del Gruppo Fullsix e proseguite con la partecipazione al team che ha fondato e guidato Simple Agency dal 2008. Novità anche per Aruba, leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. L’azienda ha annunziato un considerevole cambio di nomine in azienda con Stefano Sordi che diventa direttore commerciale e Gabriele Sposato che, al posto di Sordi, prende il ruolo di direttore marketing. L’azienda, guidata dall’a.d. Stefano Cecconi, ha infatti intrapreso un importante progetto di sviluppo e punta nel 2019 a incrementare ulteriormente la propria presenza nazionale ed internazionale, consolidando le divisioni al suo interno.