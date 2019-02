INSTAGRAM: TOP 10 PIU’ SEGUITI NEL MONDO

1. Huda Kattan, makeup artist e beauty blogger. Followers: 31,1 mln

Il suo blog ha milioni di followers su Instagram (più di Chiara Ferragni) e la sua collezione di ciglia finte è la più venduta da Sephora.

2. Cameron Dallas, youtuber attore e modello. Followers: 21,1 mln

E’ l’idolo del momento. Giovane, bello e con un seguito di fan da fare invidia a qualsiasi popstar. Tra chi lo segue c’è persino Justin Bieber.

3. Zach King, filmmaker. Followers: 20,8 mln

24 anni, originario dell’Oregon, è diventato una vera e propria star sui social network. Il segreto del suo successo sono delle clip illusioniste, che ritraggono dei veri e propri giochi di magia.

4. Narendra Modi, premier indiano. Followers 17,2 mln

E’ il premier indiano il leader più seguito su Instagram. Modi è premier dell’India dal 2014, e i suoi followers sono cresciuti del 53% nell’ultimo anno. Le immagini che pubblica lo ritraggono spesso durante le visite ufficiali, ma anche in occasioni meno formali.

5. Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer. Followers: 15,9 mln

La nostrana Ferragni, già prima nella classifica Top 10 Italia, svetta in quinta posizione anche nella Top mondo. Un successo clamoroso che non passa di certo inosservato.

6. James Charles, makeup artist. Followers: 12,9 mln

Ha 17 anni, ed è un giovane americano appassionato di bellezza; con base a New York, è diventato un vero caso internazionale per il suo record di primo ragazzo scelto come testimonial di un brand di make up, la casa di cosmetici americana Covergirl, amatissima dalla generazione delle Millennial.

7. Nikkie de Jager, makeup artist e beauty blogger. Followers: 11,6 mln

E’ sicuramente uno dei volti più famosi e conosciuti su YouTube per quanto riguarda l’ambito del makeup. Nikkie, olandese, ha iniziato la sua carriera proprio sulla piattaforma più famosa per i video online.

8. Kayla Itsines, personal trainer e imprenditrice. Followers: 10,8 mln

E’ nata nel 1991 in Australia, ed è un’importantissima personal trainer di fama mondiale, grazie al suo programma di allenamento Body bikini guide che ha rivoluzionato il fitness.

9. Joanna Gaines, interior designer. Followers: 9,5 mln

Sta letteralmente spopolando anche in Italia grazie al celebre programma televisivo Casa Su Misura, trasmesso su Fine Living, dove Joanna ridona lustro e personalità alle case più fatiscenti del Texas, grazie anche all’indispensabile supporto di suo marito Chip.

10. Camila Coelho, beauty blogger. Followers: 7,5 mln

E’ una delle influencer del momento. Celebre per il suo stile elegante e sofisticato, ha 30 anni ed è originaria del Brasile, anche se vive da molto tempo negli Stati Uniti.