A Sanremo menu tutto tracciato da app

Con Authentico, tutte le informazioni sulla provenienza dei cibi

Debutta in occasione di questo festival della canzone tutto italiano il primo menù completo tracciato dalla app che consente di scoprire la provenienza delle materie prime utilizzate per preparare i piatti.

Sulle tavole del Roof di Casa Sanremo, il ristorante dell’area hospitality del Festival infatti al posto del classico menù un codice a barre da leggere con l’App Authentico, grazie al quale si accede a un menu digitale dove scoprire i piatti del territorio preparati per gli ospiti e la provenienza delle materie prime utilizzate dagli chef. Si tratta di una nuova funzione della app Authentico la più diffusa applicazione gratuita sul cibo italiano originale.

E contro il fenomeno dell’imitazione e della contraffazione dei cibi e delle bevande italiane che produce un giro d’affari più del doppio dell’export italiano ufficiale con circa 100 miliardi di fatturato, rispetto ai 42 generati dall’export.

Con Authentico, ideata dall’omonima start up napoletana, i consumatori possono riconoscere i prodotti enogastronomici Made in Italy e a segnalare quelli falsi, i fake, trovare i locali dove mangiare pizze o piatti 100% italiani e conoscere le storie dei produttori, curiosità sul territorio e le ricette originali in qualsiasi posto del mondo ci si trovi.