Poltrone e poltronissime. Marco Merolla è direttore vendite free standing di Whirpool, Alessio Villa è country manager di Hayer

L’arrivo di febbraio ha portato a dei cambi di vertice nelle aziende. C’è stato un avvicendamento al vertice dell’area commerciale di Whirlpool Italia, che ha visto Marco Merolla nel nuovo ruolo di direttore vendite free standing per il mercato italiano. Merolla ha un curriculum di peso. Ha avuto esperienze con Red Bull, Galbani, Bialetti, Indesit Company. Dal 2015 è presente in Whirlpool. Ci sono delle novità anche in casa Haier Europe, che sta riorganizzando le attività commerciali nel nostro Paese, e si sta dotando di una struttura più vicina al mercato e ai canali di distribuzione. Alessio Villa è stato nominato country manager per l’Italia e riporterà direttamente a Semmy Levit, chief commercial officer di Haier Europe. A riporto del country manager agiranno i cinque direttori Sales di canale e di brand: Federico Mangiacotti mantiene la posizione di market director per il marchio Haier con l’obiettivo di sviluppo della distribuzione e market share del premium brand, Emiliano Garofalo come sales director del canale retail specializzato per i marchi Hoover e Candy, Stefano Stazio come sales director del canale tradizionale del mobile per i marchi Candy e Hoover, Alessandro La Malfa come sales manager del canale online, gdo e indiretti per i marchi Hoover e Candy e Mirko Poggi come sales director del sell out team. Villa non sarà solo responsabile delll’organizzazione commerciale, ma si occuperà anche del team marketing product and communication, gestendo e coordinando i marchi Haier, Hoover e Candy, che Hayer ha da poco acquistato. Anche Villa possiede un importante curriculum. Prima di entrare, nel 2014, in Hayer ha lavorato anche in Ibm e Acer.