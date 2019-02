INSTAGRAM: TOP 10 PIU’ SEGUITI IN ITALIA

1. Chiara Ferragni, imprenditrice e blogger. Followers: 15,9 mln

E’ la regina dei social, invidiata e seguita da migliaia di persone. Non tutti sanno però, che prima del successo, sul web, si faceva chiamare “Kiara”, diceva di venire da Cremona, e il suo nickname era Diavoletta87. All’epoca Chiara Ferragni scriveva ancora con le “k” e faceva già i conti con i suoi haters.

2. Gianluca Vacchi, imprenditore. Followers: 11,4 mln

Capelli biondi, fisico statuario, corpo perennemente abbronzato e ricoperto di tatuaggi, Grazie alla sua popolarità sui social network, l’imprenditore sta facendo parlare di sé da diverso tempo, e si piazza al secondo posto della classifica.

3. Mario Balotelli, calciatore. Followers: 8,1 mln

Dopo il successo su Twitter, SuperMario sbarca anche su Instagram, dove dedica ai suoi fan numerosi selfie e foto che lo ritraggono sia in campo che nella vita quotidiana.

4. Belén Rodriguez, conduttrice e show girl. Followers: 8 mln

Sui social fa sempre molto parlare di se, e incanta i suoi fan su Instagram con balletti e foto in bikini mozzafiato.

5. Fedez, rapper. Followers: 7,4 mln

Ha avuto un vero boom di seguaci su Instagram, confermando l’interesse costante dei fan nei confronti di ogni aspetto della sua vita. Quanto basta almeno per rientrare nella top 10 dei più seguiti, ma non abbastanza per raggiungere la moglie Chiara Ferragni. Fedez è l’unico artista italiano nel suo genere a raggiungere questo risultato.

6. Andrea Pirlo, ex calciatore. Followers: 7 mln

Presente nella top 10 di Twitter, primeggia prepotentemente anche su Instagram, seminando sia Alessandro Del Piero che Gianluigi Buffon. L’Osservatorio Social Vip lo cita tra gli account vip più in crescita recentemente.

7. Gianluigi Buffon, calciatore. Followers: 6,9 mln

Segue l’ormai ex collega Pirlo in settima posizione nella classifica, mostrando ottimi risultati in termini di seguaci anche su Instagram, oltre che su Twitter. Anche su questo social, Buffon ama dibattere con i suoi fan, ai quali dedica parole piene d’affetto come in occasione dell’ultima partita giocata con la maglia bianconera.

8. Mariano Di Vaio, blogger. Followers: 6,2 mln

L’influencer più famoso d’Italia è in realtà un imprenditore di successo che ha iniziato dal nulla e che oggi possiede un’azienda con 22 dipendenti (tutti sotto i 30 anni) e con un giro d’affari che registra un +30% annuo. “Ho 29 anni, una moglie e due figli”, racconta, “e sono ancora più felice perché la mia prima impiegata, anche lei trentenne, oggi è incinta: è la prova che il mio sogno si può realizzare anche per altri”

9. Francesco Nappo, designer e fotografo. Followers: 6 mln

Si occupa prevalentemente di ritratto beauty e vanta un seguito davvero nutrito di seguaci. Dice in un’intervista: ”La fotografia perfetta è indubbiamente quella che riesce a parlare alle persone”.

10. Marzia Bisognin, influencer. Followers: 5,6 mln

Pur mantendo aperto il suo profilo Instagram, ha recentemente dichiarato di aver deciso di dire addio ai suoi video su internet che l’hanno portata alla celebrità per cambiare vita e cercare la sua strada. Afflitti i suoi tanti fan, divisi tra chi capisce la scelta e chi invece dichiara di non poter fare a meno dei video della 26enne.