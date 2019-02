Ecco quanto risparmiano negozianti, idraulici e avvocati dalla flat tax

Con il regime forfettario la percentuale da pagare è più bassa ma bisogna fare a meno delle detrazioni. Quelle per carichi di famiglia o per i lavori di ristrutturazione della casa, per esempio. La rinuncia a questi vantaggi va messa sul piatto della bilancia. Per i redditi più bassi, in alcuni casi può rendere addirittura svantaggiosa la flat tax. Questo è l’unico vero limite alla convenienza della misura. Per il resto si tratta solo di valutare l’entità del vantaggio. Che sarà minore in valore assoluto quando l’imponibile è più basso. E maggiore quando si arrivano a sfiorare i 65 mila euro. Altro importante elemento da considerare: il regime forfettario al 15% considera costi standard pari al 60% dei ricavi per i commercianti e pari al 22% dei ricavi in caso di lavoratore autonomo non iscritto ad albi. Chi alla fine dell’anno avesse sostenuto costi effettivi inferiori a queste quote avrebbe un motivo in più per scegliere il regime forfetario. Si troverebbe infatti ad applicare l’aliquota del 15% a un imponibile più basso di quello reale.