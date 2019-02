Nuova Peugeot 508, riflettori puntati sull’high-tech

La nuova ammiraglia della casa transalpina e dotata di una serie completa di innovativi dispositivi tecnologici

Prosegue la saga della Peugeot che mette sotto i riflettori i le principali caratteristiche della sua nuova ammiraglia 508. Una vettura che, secondo la casa, è stata interamente progettata per competere ai massimi livelli in una categoria dove le prerogative tecnologiche sono ormai irrinunciabili. Per combattere ad armi pari con l’agguerrita concorrenza, tedesca in primis, la nuova Peugeot 508 è stata dotata di una completa serie di equipaggiamenti innovativi.

Tra le varie dotazioni, ad esempio, troviamo per la prima volta in questa categoria il Night Vision, un sistema che, grazie ad una telecamera a raggi infrarossi, permette di identificare la presenza di esseri viventi nell’oscurità andando ben oltre semplice visibilità offerta dai fari, la portata dei fanali.

La nuova ammiraglia poi può contare sul cruise control adattivo con funzione stop&go, dispositivo in grado di gestire la velocità dell’auto in funzione dei veicoli che la precedono, capace anche di fermarla e farla ripartire, mentre attraverso il Lane Positioning Assist è possibile mantenere l’auto perfettamente in corsia, con l’azione direttamente trasmessa al volante.

Non può mancare nemmeno la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco, quello di riconoscimento avanzato dei segnali stradali e la commutazione automatica dei fari abbaglianti. Per migliorare invece il comfort nella vita di tutti i giorni la vettura dispone dei pratici sistemi di assistenza al parcheggio Visiopark 360° e Full Park Assist.

La nuova 508 dispone dell’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit con volante di dimensioni ridotte, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici visibile al di sopra della corona del volante e grande touch screen da 10” High Definition al centro della plancia, attraverso il quale è possibile gestire le principali funzioni della vettura e avere sempre tutto sotto controllo con un’occhiata. (m.r.)

