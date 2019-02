Amazon: profitti record, batte le attese

Bene le vendite di fine anno, le entrate crescono del 20%

Amazon batte le attese di Wall Street e chiude il 2018 con un quarto trimestre in cui ha messo a segno entrate e profitti record. Gli utili sono risultati maggiori al previsto grazie anche al buon andamento delle vendite durante il Black Friday, il Cyber Monday e più in generale il periodo natalizio. Nelle casse del gigante dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos sono finiti 72,4 miliardi di dollari contro i 71,9 miliardi delle stime, un balzo del 20% rispetto all’anno precedente.

Gli utili netti sono stati pari a 3,03 miliardi di dollari o 6,04 dollari per azione contro gli 1,86 miliardi di dollari dell’ultimo trimestre del 2017. A trainare sono stati anche i guadagni sul fronte della pubblicità, un vero e proprio boom di ricavi, e quelli relativi ai servizi come quello del cloud computing.

Amazon ha chiuso il 2018 con entrate complessive per 232,9 miliardi di dollari, superando la soglia psicologica dei 200 miliardi di dollari per la prima volta. Gli incassi si sono attestati sui 21 miliardi di dollari con un balzo del 51% rispetto all’anno precedente. (ANSA).