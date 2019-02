TWITTER: TOP 10 PIU’ SEGUITI NEL MONDO

1. Katy Perry, cantautrice e attrice. Followers 106,911,511

Prima nella top ten mondiale, il 16 giugno 2017 è stata anche la prima persona a raggiungere i 100 milioni di followers su Twitter.

2. Justin Bieber, cantante. Followers 104,958,714

Nel settembre 2010 venne riferito che Bieber rappresenta il 3% di tutto il traffico di Twitter. Usò il social network anche nel 2011 per smentire le notizie circa la paternità che gli era stata attribuita da Mariah Yeater, una ventenne californiana.

3. Barack Obama, politico e 44° presidente USA. Followers 104,145,856

L’ex presidente surclassa il suo successore Trump, che al momento possiede circa la metà dei seguaci. Per l’attuale inquilino della Casa Bianca il premio di consolazione consiste nel fatto che è stato il leader sul quale si è più twittato.

4. Rihanna, cantante. Followers 88,967,539

Problemi d’amore? Chiedete a lei! la cantante su Twitter dispensa consigli, come è successo ad un utente che le ha voluto chiedere in che modo si potesse superare una dolorosa rottura, vedendosi rispondere con affetto dalla diva.

5. Taylor Swift, autrice e cantautrice. Followers 83,366,128

E’ stata la persona più influente su Twitter nel 2018. Ad affermarlo è Brandwatch, un’azienda impegnata nell’analisi dei social. Quanti tweet le saranno serviti per guadagnarsi questo titolo? A quanto pare, solo tredici in un anno intero.

6. Lady Gaga, cantante. Followers 77,550,167

E’ stata la prima al mondo ad avere 9 milioni di seguaci su Twitter. Nonostante ciò quello che conta per lei è la propria vita offline. Infatti ha affermato: «I social? La mia famiglia italiana conta di più».

7. Ellen DeGeneres, attrice e conduttrice. Followers 76,890,237

E’ stata molto criticata dal popolo dei social quando, in occasione del compleanno di Katy Perry, fece un tweet commentando il davanzale della cantante e allegando una foto dello stesso.

8. Cristiano Ronaldo, calciatore. Followers 76,023,199

Nel 2018, in Italia, il suo tweet in occasione della presentazione del calciatore come nuova stella della Juventus è stato quello che in assoluto ha ricevuto più like e ricondivisioni.

9. Justin Timberlake, cantante ballerino e attore. Followers 64,730,344

Molto presente sui social insieme alla moglie Jessica Biel, ha fatto sognare il pubblico condividendo un post per lei veramente romantico in cui cita: “Lei mi guarda le spalle”. Poche semplici parole, che fanno capire in modo inequivocabile quanto i due siano uniti nel quotidiano.

10. Ariana Grande, cantante. Followers 60,062,913

Il suo è uno degli account più menzionati su Twitter nel 2018. Sempre su Twitter ha fatto sapere ai propri fan di essere un’appassionata di videogiochi, in particolare di Pokémon Let’s Go. In un tweet, rispondendo ad un fan dice: “Onestamente, ieri ho avuto il giorno libero e ho giocato a Pokémon let’s Go per 15 ore”.