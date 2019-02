Neuraxpharm acquisisce Farmax per espandere il suo mercato europeo nell’Europa centrale e orientale

Neuraxpharm rafforza la sua posizione di leader europeo nell’ambito del SNC includendo la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l’Ungheria. Farmax è uno specialista farmaceutico dell’Europa centrale e orientaledel SNC nato dal processo di carve-out di SVUS Pharma

Neuraxpharm Group, società europea leader specializzata nel trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), annuncia l’acquisizione da SVUS Pharma di Farmax, azienda farmaceutica con focus nel SNC.

Farmax, situata a Hradec Králové, in Repubblica Ceca, era la divisione commerciale di SVUS Pharma, vanta una forte presenza distributiva in Repubblica Ceca e Slovacchia e una presenza minore in Ungheria. Farmax è leader nell’ambito della vendita e del marketing di farmaci, sia brandizzati sia generici, per il trattamento dei disturbi del SNC, come Zolpinox®. Inoltre commercializza i noti OTC nutraceutici come Preventan® e Maxicor®.

Farmax ha assunto il nome di Neuraxpharm Bohemia e metterà in commercio i suoi prodotti con il brand Neuraxpharm. Facendo leva sulla propria sales force in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, Neuraxpharm Bohemia progetta di offrire in breve tempo ai pazienti locali e agli operatori sanitari nuovi prodotti differenziati, attingendo all’ampio portfolio SNC del Gruppo.

Il dr. Jörg Thomas Dierks, CEO di Neuraxpharm, dichiara: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Farmax nella famiglia Neuraxpharm. Crediamo fermamente che questa acquisizione rafforzerà la nostra leadership nel mercato europeo del SNC e ci garantirà un accesso diretto ai mercati dei paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) con la nostra nuova sales force. Entrare nell’area PECO è uno dei pilastri della strategia di Neuraxpharm, perché questi mercati offrono un attraente potenziale di crescita”.

Il dr. Lukáš Jirka, precedentemente General Manager di SVUS Pharma e attuale General Manager di Neuraxpharm Bohemia, aggiunge: “Sono lieto di far parte di Neuraxpharm, franchising leader europeo nell’ambito del SNC. Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti da SVUS Pharma nella Repubblica Ceca e in tutta l’area PECO. Ci tengo a ringraziare anche il management e i dipendenti di SVUS Pharma per il loro impegno e la loro dedizione. Contribuiremo di sicuro con la nostra esperienza nel settore del SNC per fare in modo che il gruppo Neuraxpharm sia un attore sempre più forte nel mercato europeo del SNC”.

I termini della transazione non sono stati divulgati.