Fuorionda di Conte: “Salvini è contro tutti”

E’ contro Francia e Germania? “Salvini è contro tutti“. Parola del premier Giuseppe Conte che risponde così alla cancelliera tedesca Angela Merkel in un colloquio durante il vertice a Davos e immortalato dalle telecamere di ‘Piazzapulita’. Parte del dialogo tra i due al World Economic Forum era stato anticipato la settimana scorsa dalla trasmissione di La7, e ieri sera è stato mandato in onda integralmente.

Nel filmato si sente Conte che parla del Movimento Cinque Stelle che “è in sofferenza perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando, sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%”. Quindi dicono ‘quali sono i temi che possono aiutarci in campagna elettorale?’ perché sull’immigrazione ovviamente Salvini è del tutto… lui chiude tutto, non c’è spazio”.

Il video continua con il premier che ricorda alla cancelliera la vicenda di Sea Watch 3 e Sea Eye che i primi di gennaio si trovavano a poche centinaia di metri dalla costa maltese. Conte aveva tenuto il punto contro Salvini, assicurando che se non fossero sbarcati donne e bambini sarebbe andato a Malta con l’aereo. “Per me è differente sai…ti ricordi di Malta? – chiede Conte a Merkel -. Quando ho detto ‘donne e bambini li prenderò con l’aereo’, perché Juncker mi aveva detto ‘Salvini dice che tutti i porti sono chiusi’. Io ho detto ‘ok, vuol dire che li prenderò in aereo. Sai…(qui c’è una parte incomprensibile, ndr) quindi ho capito la questione”.

A quel punto Merkel chiede: “Ma è vero che…(di nuovo incomprensibile, ndr). Quindi Conte replica: “Ma li prendiamo, certo, certo. Ma Angela non ti preoccupare sono molto determinato, la mia forza è che se io dico ‘ora la smettiamo ‘loro non litigano…(incomprensibile, ndr) è la mia… ho questa posizione”.

Nel filmato si sente ancora la Merkel che domanda a Conte “qual è il focus dei 5stelle?”. Lui replica: “Nella campagna elettorale ora ci sono molti nel partito che dicono ‘il nostro amico è la Germania e quindi dobbiamo fare la campagna contro la Francia!’. La cancelliera ride poi risponde: “E’ un approccio molto semplicistico!”. “Io penso che sarà… siamo all’inizio” dice Conte. Merkel chiede ancora: “Quindi Salvini è contro Francia e Germania e Di Maio è contro la Francia?”. E Conte conclude: “Salvini è contro tutti”.

Adnkronos