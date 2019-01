“Devono passare sul mio cadavere per toccare la spesa sanitaria”. Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, commentando la possibilità di tagli alla sanità. “Abbiamo appena visto – ha ricordato all’AdnKronos Salute, lasciando la presentazione, a Roma, della riforma del sistema sportivo – quanto investire in sanità oggi significhi risparmiare domani. Sarebbe folle, come se in una famiglia non si investisse nella cultura dei figli. La scelta peggiore che si può pensare di fare”.

Adnkronos