Ambiente: Sanpellegrino, nuovi veicoli a basso impatto

A Zogno (Bergamo) consegnata flotta camion alimentati a LNG

Una nuova flotta costituita al 100% da veicoli alimentati a LNG (Liquefied Natural Gas) per il trasporto dell’acqua minerale S.Pellegrino dallo stabilimento di Ruspino all’hub di Madone dal quale l’acqua viene distribuita in oltre 150 Paesi. E’ il nuovo impegno per la sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino che utilizzerà questa flotta di camion a basso impatto ambientale partire da fine gennaio. L’LNG è un combustibile innovativo contraddistinto da una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto notevolmente inferiori rispetto ai più moderni veicoli a diesel per il trasporto merci e da un’assenza di anidride solforosa e particolato. “Il progetto LNG è sviluppato con il nostro partner logistico Koinè – ha detto Maura Sartore, Head of Supply Chain del Gruppo Sanpellegrino -. Una scelta che ci consentirà di rendere il nostro business sempre più sostenibile risparmiando l’emissione di oltre 500 tonnellate di anidride carbonica nel corso del prossimo anno”.