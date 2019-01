A Roma, Milano e Bologna le donne più impetuose

Ecco la “geografia Aristofonte” del sesso 2019

Da Nord a Sud a svelare le abitudini più piccanti delle italiane è un sondaggio di Aristofonte.com, il primo portale di incontri per giovani donne e uomini di successo, dal nome del politico ateniese amante delle giovani fanciulle.

Sesso all’aperto e perfino al cinema: donne romane e milanesi le più impetuose e disinibite d’Italia. A svelare i tabùè la Geografia del Sesso 2019 disegnata da Aristofonte.com, il portale di incontri che si rivolge in particolare alle giovani donne e agli uomini di successo troppo impegnati con il lavoro o con lo studio.

Un sondaggio tutto al femminile condotto da Aristofonte.com -su un campione di 2 mila donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni -rivela le abitudini sessuali delle italiane, che risultano essere amanti hot e stravaganti.

Le regine indiscusse di questa speciale classifica sono le romane e le milanesi che si classificano tra le più fantasiose, le più trasgressive e le più impetuose d’Italia.

In particolare Roma (69%), Milano (68%) e Bologna (65%) conquistano il podio come le città dove le donne preferiscono fare l’amore in luoghi insoliti, come in treno o al cinema. Una tendenza altissima anche a Torino (62%), Napoli (61%), Palermo (58%), Genova (56%) e Firenze (55%).

In Italia, nella fascia d’età presa in esame, le amanti del «famolo strano» sono complessivamente il 36% dell’intera popolazione.

«Ma sia al Nord che al Centro ed al Sud d’Italia la sfera femminile chiede anche uomini veri che dopo chiacchiere e tenerezze, passino alle vie di fatto»sottolineano i responsabili di Aristofonte.com.

I dati raccolti dal portale rivelano inoltre un fenomeno in costante crescita: quello delle ragazze che su Internet cercano un principe azzurro molto più grande di loro.

Ormai non è più un tabù: a cercare sul web relazioni formali, informali o di amicizia con uomini più grandi, secondo Aristofonte.com, è la metà delle italiane, con percentuali sopra la media a Roma (63%), Milano (52%), Bologna (60%), Torino(59%), Napoli (57%), Palermo (56%), Genova (53%) e Firenze (52%).

Così dagli uomini brizzolati che amano le giovani donne siamo passati alle ventenni che ai coetanei preferiscono l’uomo maturo. Il risultato è lo stesso, ma ora sono proprio le ragazze che sul sito www.aristofonte.com prendono l’iniziativa e cercano l’uomo più grande che abbia anche lui preferenza verso una donna di parecchi anni più giovane.

«Il 60% delle ragazze è in cerca di una storia d’amore seria, il 28% di un’avventura ed il 12% vuole stringere nuove amicizie» puntualizzano i responsabili di Aristofonte.com.

I matrimoni nati online -osserva Aristofonte.com- sono più felici, con un tasso di separazioni e divorzi pari al 6%, molto più basso di quello relativo alle coppie che seguono iter più tradizionali.

«Perché nelle coppie che si sono conosciute sul web il livello di soddisfazione è più elevato: la rete offre maggiori possibilità di selezionare il partner più affine e lo schermo del computer aiuta ad essere se stessi, più aperti e diretti» spiegano i responsabili del portale.

In un click si possono aprire tante possibilità per conoscere persone che condividano gli stessi interessi e le stesse aspettative. «La ricerca, lo scambio di email, il sentirsi al telefono, la conoscenza: sono questi i passi per consolidare un rapporto inizialmente virtuale, che sempre più spesso si trasforma in una vera storia d’amore» concludono i responsabili di Aristofonte.com.