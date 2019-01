Caso Juve, lo scoop del Tempo fa il giro del mondo

La notizia ha ormai fatto il giro del mondo, ripresa da quotidiani e tv sportive come da quelli generalisti. Domenica 27 gennaio il quotidiano romano Il Tempo ha pubblicato in prima pagina un fogliettino compilato a mano dal direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici (protagonista la scorsa estate dell’arrivo di Cristiano Ronaldo nella squadra bianconera) con una lista di giocatori italiani e un eventuale prezzo di mercato. Il bigliettino era stato compilato da Paratici durante un pranzo di qualche giorno prima nel ristorante di un famoso albergo milanese dove si era attovagliato con i vertici del Genoa Calcio per definire il passaggio in rossoblu di un giocatore della Juventus, Stefano Sturaro.

In quel bigliettino erano segnati il nome del giocatore rivelazione della A.S. Roma, Nicolò Zaniolo, con accanto la cifra di 40 milioni di euro. Accanto a quel nome quello del giovane e brillante attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Valutato in questo caso 50 milioni di euro. E via via la lista di una possibile spesa con altri nomi di giocatori (Savic, Zennaro, Tonali, Romero e Demiral) seguiti talvolta dalla relativa valutazione di mercato.

Quel fogliettino evidentemente imbarazzante è stato fatto a pezzi e buttato in un portacenere a fine pranzo. Qualcuno però l’ha raccolto, rimesso insieme e trasmesso a Il Tempo. Essendo in campagna acquisti invernale ancora aperta il quotidiano romano l’ha interpretato come la lista spesa della Juve, e anche come possibile piattaforma per la campagna a fine campionato di cui ovviamente si sta ragionando già in questo periodo. Tutti ottimi investimenti possibili, che per altro dopo la pubblicazione della lista la stessa Juventus non ha smentito ufficialmente.

Ambienti bianconeri hanno solo minimizzato a Sky Sport ufficiosamente la portata di quell’elenco, precisando però che il nome di Savic non si riferiva a Milinkovic Savic che gioca nella Lazio, ma a Stefan Savic difensore dell’Atletico Madrid. L’unico dirigente juventino a commentare è stato il vicepresidente della squadra bianconera, Pavel Nevded non negando il fatto, ma dicendo che «le liste si fanno e si disfano, quelli che contano sono poi i fatti». Proprio queste reazioni blande hanno messo ovviamente le ali alla lista dei desideri della Juventus, facendole varcare i confini e trovando eco sui quotidiani turchi come sul Daily Mirror, sui siti sportivi francesi come su Fox.

Giovanni Galli, ItaliaOggi