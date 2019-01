Buone nuove sulla Manifattura Valcismon, il fondo Equinox enterà con una quota del 40%

Il fondo Equinox entrera’ con una quota del 40% nel capitale di Manifattura Valcismon, azienda leader nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo che fa capo alla famiglia Cremonese. Il closing dell’operazione e’ previsto entro meta’ febbraio. Storica societa’ con sede a Fonzaso (Belluno), Manifattura Valcismon e’ specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo con brand quali Sportful (ciclismo e sci nordico), Castelli (marchio top nelle due ruote che firma fra l’altro la maglia rosa del Giro d’Italia) e Karpos (specializzato in trekking e outdoor). L’ingresso di Equinox, afferma una nota, consentira’ alla societa’ di perseguire i suoi obbiettivi di crescita e di espansione a livello internazionale. “La nostra azienda ha sempre avuto la propensione ad evolversi, a crescere. Ho sempre pensato che stare alla finestra e guardare cosa accadeva intorno a noi fosse la decisione sicuramente sbagliata. Oggi facciamo un nuovo passo in avanti fondamentale per continuare sulla strada che abbiamo tracciato sin dall’inizio. Le professionalita’ e le esperienze del fondo che abbiamo scelto per questo percorso mi danno la fiducia e la serenita’ di poter continuare a guardare avanti assieme ai miei figli, oramai i veri motori dell’azienda”, ha commentato il Presidente Onorario Giordano Cremonese. Alberto ed Alessio Cremonese, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Manifattura Valcismon hanno dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Equinox che ci consentira’ di poter sviluppare ulteriormente la nostra presenza sui mercati di tutto il mondo. Il nostro obbiettivo e’ di diventare un player sempre piu’ competitivo nell’abbigliamento tecnico-sportivo: ci siamo dati importanti traguardi in termini di crescita, espansione internazionale e creazione di valore e abbiamo scelto di condividere questo progetto con Equinox perche’ crediamo nel suo approccio industriale e di business”.Massimiliano Monti, partner di Equinox ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che la famiglia Cremonese abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo di Manifattura Valcismon, azienda che rappresenta un caso di eccellenza imprenditoriale italiana. I suoi marchi godono di un’importante riconoscibilita’ nel settore sportivo e l’Azienda e’ pronta ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione. Siamo lieti di affiancare la famiglia Cremonese, Steven Smith ed i managers in questa nuova sfida e lo faremo grazie alla nostra esperienza e alle nostre competenze, forti dei numerosi progetti di sviluppo gia’ seguiti con imprenditori e manager alla guida di aziende familiari. Con oltre 150 dipendenti e circa 2 milioni di articoli di abbigliamento prodotti ogni anno Manifattura Valcismon ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 80 milioni di euro e un Mol di circa 15 milioni di euro. Manifattura Valcismon realizza piu’ del 90% del proprio fatturato all’estero. L’operazione sara’ in parte finanziata attraverso linee di debito fornite da BBPM, Unicredit e Cre’dit Agricole.