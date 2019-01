Microsoft smetterà di aggiornare Windows 7 dal 2020

Microsoft ha annunciato che tra un anno smetterà di fornire aggiornamenti per Windows 7, il suo sistema operativo disponibile dal 2009 e che si stima sia ancora utilizzato su circa un terzo dei computer Windows in giro per il mondo. Il supporto tecnico per Windows 7 sarà interrotto il 14 gennaio del 2020: i singoli clienti privati non riceveranno più aggiornamenti, mentre quelli aziendali potranno accedere a un servizio aggiuntivo a pagamento per gli aggiornamenti critici, soprattutto legati alla sicurezza. Microsoft confida in questo modo di incentivare ulteriormente il passaggio a Windows 10, il suo attuale sistema operativo che alla fine del 2018 ha superato per la prima volta Windows 7 per numero di computer su cui è installato.

