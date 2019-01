Poste Italiane è il marchio che cresce di più nella Global 500

Poste Italiane è l’azienda tricolore che ha avuto la migliore performance per immagine e reputazione nella classifica «Global 500» 2019 elaborata da Brand Finance ed è così entrata nel ristretto club dei marchi che vantano la tripla A.

Il gruppo guidato dall’a.d. Matteo Del Fante, grazie soprattutto al miglioramento della valutazione ottenuto nel settore assicurativo, ha scalato 88 posizioni balzando nella speciale classifica mondiale dal 370esimo al 282esimo posto tra i 500 trademark con maggiore valore economico. Tra i nove marchi italiani che sono riusciti ad entrare nella «Global 500» 2019, Poste Italiane è riuscita a ottenere la performance migliore (+47%) soprattutto grazie alla buona reputazione presso chi acquista prodotti assicurativi, al dinamismo in soluzioni come Postepay e alla conseguente buona prospettiva di crescita, e ha così conquistato la valutazione di «AAA» («estremamente forte»). L’indicatore di forza di Brand Finance, società specializzata a livello mondiale nella valutazione economica dei brand e nella consulenza strategica, misura l’efficacia di immagine e di reputazione rispetto ai competitor e analizza la gestione e gli investimenti diretti e indiretti che influenzano il brand, il ritorno d’immagine e quello economico in relazione al giro d’affari.

Italia Oggi