Italiani quart’ultimi in Ue per l’uso di internet

Sul web soprattutto per email, video e social. Dati Eurostat 2018

Gli italiani sono quart’ultimi in Europa per l’utilizzo di internet, con il 74% di ‘connessi’ contro l’85% degli europei. Il web viene utilizzato dagli italiani soprattutto per le email (57%), per guardare video (52%) e per i social (46%). Anche gli europei usano internet principalmente per la posta elettronica (73%), poi per cercare informazioni su beni o prodotti (70%), per guardare video (57%) e social (56%). E’ quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat per il 2018, che mostrano i danesi come i più ‘online’ d’Europa (98% di utenti tra i 16 e i 64 anni) seguiti da lussemburghesi (97%) e olandesi (95%), mentre i più ‘disconnessi’ dei 28 sono bulgari (65%), romeni (71%) e greci (72%), a cui seguono poi gli italiani.

ANSA