Microsoft Italia, Pietrobon direttore marketing centrale

Promozione ai vertici di Microsoft Italia. Martina Pietrobon è infatti il nuovo direttore marketing centrale della filiale tricolore del colosso mondiale del software. Nel suo nuovo ruolo, a diretto riporto di Barbara Cominelli, direttore marketing & operations, la manager ha il compito di coordinare le attività di marketing e le campagne di comunicazione della filiale rivolte alle organizzazioni italiane, pubbliche e private, incrementando il valore del brand delle soluzioni Microsoft. Pietrobon ha inoltre la responsabilità di guidare le iniziative digital e social volte ad aumentare nella Penisola la conoscenza dei vantaggi delle nuove tecnologie, come intelligenza artificiale e cloud computing. Nata a Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza), Pietrobon si è laureata cum laude in psicologia del marketing presso l’Università Cattolica di Milano e ha conseguito un mba presso il Mip Politecnico di Milano. In precedenza, è stata direttore della divisione dynamics di Microsoft Italia e partner channel marketing manager nella divisione piccole e medie imprese. Prima di entrare a far parte di Microsoft Italia, ha lavorato in Johnson & Johnson e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione, dalle vendite al marketing nel team Emea.

