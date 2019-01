Editoria: M5s, ‘Libero’ offensivo e pericoloso istiga odio contro gay

“Libero, ancora una volta, sceglie di essere offensivo. Il titolo che accomuna Pil e omosessuali e’ denigratorio e pericoloso, perche’ istiga all’odio in modo totalmente gratuito”. Cosi’, in una nota, le senatrici del Movimento 5 Stelle Daniela Donno, Michela Montevecchi e Loredana Russo, della Commissione Diritti Umani di Palazzo Madama. “Probabilmente Libero non sa – proseguono – che non ‘aumentano gli omosessuali’ ma semplicemente le persone che lo dichiarano apertamente, e di questo non possiamo che essere contente. Probabilmente Libero non sa che i diritti vanno garantiti. Probabilmente Libero non sa, perche’ lo ignora, che denigrare intere categorie di persone, lo ha fatto con i ‘terroni’, oggi lo fa con i gay, ha un prezzo socialmente pericoloso. Probabilmente Libero non sa che la stampa ha una responsabilita’ verso i propri lettori: il rispetto. Le pagine di Libero, che ci fanno vergognare, saranno utili per una cosa sola: incartarci le uova”, concludono.