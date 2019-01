Francesco Giro (Forza Italia): “Conte ascolti l’appello dei controllori di volo: si rischia il caos”

“Il premier Conte intervenga in prima persona e ascolti l’appello dei sindacati che in Italia rappresentano i controllori di volo. Il suo ministro Toninelli è assente incapace e troppo impegnato a fare gaffes. Questo appello non cada nel vuoto, considerato che il 15 febbraio è stato proclamato uno sciopero dei controllori per 24 ore. I super manager di Enav stanno tagliando personale e riducendo gli investimenti proprio nel momento in cui aumenta il traffico aereo e occorre garantire sicurezza ai nostri voli. Il Premier deve fare qualcosa altrimenti nei cieli italiani c’è il rischio di altro caos e altro disagio”. Così Francesco Maria Giro, senatore di Forza Italia.

Lapresse