Luciana Littizzetto, confessione su Fabio Fazio: “Perché mi piace da matti”

“Bello lavorare con lui, bello continuare intanto a mandare avanti moltissime belle cose distanti da questo tipo di lavoro”. Luciana Littizzetto, in una intervista a Sette del Corriere della Sera, parla del suo rapporto con Fabio Fazio con cui lavora a Che tempo che fa: “Fabio ha classe e impegno”, svela l’attrice, “ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo”. Soprattutto, continua la Littizzetto, “mi fa parlare e a me piace da matti. Mi piace parlare di tutto con tutti: e dovrei non essere felice di avere pure chi mi ascolta?”.

