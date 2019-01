Tim, costituita la funzione Chief Revenue Office affidata a Lorenzo Forina

TIM comunica cheè stata costituita la funzione Chief Revenue Office, affidata a Lorenzo Forina, che opererà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato con la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise e Business/Top Clients.

In particolare la nuova funzione avrà la responsabilità di assicurare, a livello di gruppo, il margine operativo dei clienti Retail, accrescendo il valore del cliente, massimizzando i ricavi, la redditività e la quota di mercato attraverso la definizione dell’offerta, dei prezzi, dei piani di marketing, del go to market, la progettazione delle soluzioni ICT, la commercializzazione dei prodotti/servizi e le attività di post sales e caring.

Lorenzo Forina non risulta titolare di azioni della società.

Concludiamo, informadovi su alcune note biografiche riguardanti Forina. E’ Nato a Genova il 7 gennaio 1973. Si è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università degli Studi di Genova. Dal 1999 opera presso la McKinsey Italia, nell’ambito del Retail e delle Telecomunicazioni. Nel 2005 diviene Partner, Head Retail Practice Souththern Europe. Nel 2009 passa ad operare nel settore delle telecomunicazioni per operatori europei di telefonia fissa e mobile, collaborando con le diverse funzioni di Telecom Italia SpA. Nel marzo 2013 viene assunto in Telecom Italia SpA dove ricopre la responsabilità della funzione Marketing di Consumer, con il compito di assicurare lo sviluppo e la gestione del portafoglio dei servizi ICT fissi e mobili per gli individui e le famiglie, la definizione dei piani di marketing nonché lo sviluppo e la gestione del mercato digitale. Assicura inoltre il presidio del business roaming internazionale. Dal luglio 2016 è Responsabile della Funzione Business & Top Clients.