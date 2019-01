Facebook, 74% utenti non sa che spia preferenze

Studio del Pew Reasearch Center

Negli Stati Uniti il 74% di chi ha un profilo Facebook, non sa che la piattaforma tiene traccia di scelte e preferenze per indirizzare messaggi pubblicitari privati. Lo afferma una ricerca del Pew Research Center, secondo cui metà delle persone “non è a suo agio” con questa pratica.

L’indagine è stata condotta su circa mille utenti a settembre 2018. Una volta mostrata loro la pagina ‘ad preferences’ , cioè le preferenze pubblicitarie, la gran parte degli utenti ha trovato che il social aveva generato materiale sui propri interessi. Nel 59% dei casi le categorie riflettevano gli interessi reali, mentre il 27% degli intervistati ha affermato che Facebook era stato poco o per niente accurato nel descriverli. “Una volta mostrato come la piattaforma classifica gli interessi – si legge – più della metà degli utenti (il 51%) ha affermato di non essere a proprio agio con la pratica”.

Lo studio ha anche analizzato il gradimento degli utenti riguardo al modo in cui l’algoritmo aveva assegnato le preferenze politiche e l”atteggiamento multiculturale’, sempre sulla base delle azioni compiute sui social. Nel primo caso il 73% degli utenti ha affermato che la categorizzazione era esatta, mentre per il 27% non lo era, mentre nel secondo era soddisfatto il 60% del campione.

