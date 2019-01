Cosa non facciamo più grazie a Internet

Gesti, scelte, azioni ormai decadute con l’avvento di internet e della tecnologia, colpevoli di aver mandato in pensione ciò che un tempo era parte attiva della quotidianità

La rete, internet e la tecnologia hanno reso più fruibili e immediate una serie di azioni e scelte che, un tempo, facevano parte del quotidiano ma non erano di immediata realizzazione.

La possibilità di affrontare il web ha velocizzato tantissime azioni, finendo per archiviare e pensionare del tutto una serie di gestualità un tempo parte attiva della routine quotidiana. Dall’elenco del telefono da sfogliare manualmente allo sviluppo delle foto in rullino, passando per i VHS da noleggiare fino alla cabina telefonica.

Elenco del telefono : un tempo oggetto di culto e indispensabile per la consultazione e ricerca di numeri e persone, oggi articolo passato in secondo piano superato dal web e dai social network. L’ elenco del telefono veniva sfogliato con cura alla ricerca della persona o dell’azienda interessata e questo aveva permesso la divisione in Pagine bianche (abitazioni private) e Pagine gialle (aziende). Oggi è il web che permette questa consultazione in modo immediato e sicuramente più facile.

: un tempo oggetto di culto e indispensabile per la consultazione e ricerca di numeri e persone, oggi articolo passato in secondo piano superato dal web e dai social network. L’ del telefono veniva sfogliato con cura alla ricerca della persona o dell’azienda interessata e questo aveva permesso la divisione in Pagine bianche (abitazioni private) e Pagine gialle (aziende). Oggi è il web che permette questa consultazione in modo immediato e sicuramente più facile. Cabina del telefono : prima del cellulare i telefoni fissi e le cabine telefoniche caratterizzavano le conversazioni quotidiane, mettersi in fila davanti a queste ultime era una prassi consolidata magari armati di monetine, gettoni (per i più anziani) e schede telefoniche. Oggi sono quasi un oggetto di culto e il numero si è ridotto in modo drastico, anche se si sta valutando l’ipotesi di una rivisitazione in chiave moderna.

: prima del cellulare i telefoni fissi e le caratterizzavano le conversazioni quotidiane, mettersi in fila davanti a queste ultime era una prassi consolidata magari armati di monetine, gettoni (per i più anziani) e schede telefoniche. Oggi sono quasi un oggetto di culto e il numero si è ridotto in modo drastico, anche se si sta valutando l’ipotesi di una rivisitazione in chiave moderna. Enciclopedia : comprata solitamente a rate, magari tramite la vendita porta a porta, la collana di libri più gettonata di sempre faceva bella mostra su mensole e scaffali della libreria. Con l’avvento della rete e delle enciclopedie online il cartaceo è passato in disuso, decretando il fallimento di molte aziende tematiche. Resistono ancora le più importanti ovvero l’Enciclopedia Britannica e la Treccani che possono vantare un’accuratezza senza pari.

: comprata solitamente a rate, magari tramite la vendita porta a porta, la collana di libri più gettonata di sempre faceva bella mostra su mensole e scaffali della libreria. Con l’avvento della rete e delle enciclopedie online il cartaceo è passato in disuso, decretando il fallimento di molte aziende tematiche. Resistono ancora le più importanti ovvero l’Enciclopedia Britannica e la Treccani che possono vantare un’accuratezza senza pari. Foto e rullini : lo smartphone ha sancito la morte dei rullini e dello sviluppo delle foto, una prassi un tempo parte attiva della routine post vacanze e viaggi. L’immediatezza degli scatti, subito visibili, ha preso il posto dell’attesa legata alla tempistica dello sviluppo fotografico e quindi del ricordo cartaceo.

: lo smartphone ha sancito la morte dei e dello sviluppo delle foto, una prassi un tempo parte attiva della routine post vacanze e viaggi. L’immediatezza degli scatti, subito visibili, ha preso il posto dell’attesa legata alla tempistica dello sviluppo e quindi del ricordo cartaceo. Noleggiare un film : un tempo, neppure tanto lontano, per visionare un film era indispensabile noleggiarne il VHS presentandosi nei negozi appositi. Ma l’avvento dello streaming e della diffusione della tv via internet non ha retto il confronto con vhs, dvd e bluray.

: un tempo, neppure tanto lontano, per visionare un film era indispensabile noleggiarne il VHS presentandosi nei negozi appositi. Ma l’avvento dello streaming e della diffusione della tv via internet non ha retto il confronto con vhs, dvd e bluray. Spoiler : se per seguire una serie TV era necessario seguire tempistiche di attesa anche lunghe, oggi il pericolo spoiler è più che reale. La diffusione attuale della serie che, spesso, passa da continente a continente in breve tempo, permette una fuga di notizie incontrollata e quindi dei relativi spoiler.

: se per seguire una serie TV era necessario seguire tempistiche di attesa anche lunghe, oggi il pericolo spoiler è più che reale. La diffusione attuale della serie che, spesso, passa da continente a continente in breve tempo, permette una fuga di notizie incontrollata e quindi dei relativi spoiler. Compagni di classe : finita la scuola spesso ci si perdeva di vista e l’unica possibilità di aggiornarsi sugli sviluppi esistenziali di tutti era quella di organizzare una pizzata o una cena di classe. Oggi grazie, o per colpa, di Zuckerberg e Facebook è molto più facile ritrovare i vecchi amici di sempre e seguirne le gesta online.

: finita la scuola spesso ci si perdeva di vista e l’unica possibilità di aggiornarsi sugli sviluppi esistenziali di tutti era quella di organizzare una pizzata o una cena di classe. Oggi grazie, o per colpa, di Zuckerberg e Facebook è molto più facile ritrovare i vecchi amici di sempre e seguirne le gesta online. Esperti di settore : la rete ha sdoganato il concetto di esperto di settore e se un tempo in caso di bisogno era prassi quella di chiamare un tecnico o un esperto, ora non lo è più. Il web è pieno di video, tutorial, scritti dove tutti spiegano tutto, rendendo più facile la soluzione di problematiche base ma al contempo creando danni nelle situazioni più elaborate.

: la rete ha sdoganato il concetto di esperto di settore e se un tempo in caso di bisogno era prassi quella di chiamare un tecnico o un esperto, ora non lo è più. Il web è pieno di video, tutorial, scritti dove tutti spiegano tutto, rendendo più facile la soluzione di problematiche base ma al contempo creando danni nelle situazioni più elaborate. Bigliettino : a scuola erano una presenza fissa, per risolvere un problema o un compito potevano circolare sottobanco nella speranza l’insegnante non ne intercettasse il movimento. Oggi è tutto affidato agli smartphone e a WhatsApp, sicuramente più veloce e facile.

: a scuola erano una presenza fissa, per risolvere un problema o un compito potevano circolare sottobanco nella speranza l’insegnante non ne intercettasse il movimento. Oggi è tutto affidato agli smartphone e a WhatsApp, sicuramente più veloce e facile. Lavoro: per trovare lavoro si sfogliavano le pagine dei quotidiani, in particolare la sezione annunci dedicata alle proposte di lavoro cerchiando a matita quello più interessante, e spedendo il CV attraverso la posta ordinaria. Oggi è tutto online, sia domanda che risposta.

il Giornale