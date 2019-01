Migranti: arrivi in Europa raddoppiati

Nei primi 16 giorni di quest’anno 4.216 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare, un dato pari a quasi il doppio rispetto ai 2.365 dello stesso periodo dell’anno scorso. Lo riportano i dati dell’Oim, l’organizzazione mondiale per le migrazioni, confermando che l’aumento del flusso irregolare riguarda soprattutto la Spagna che è la destinazione di arrivo dell’80% del totale degli arrivi attraverso il Mediterraneo: solo dal 13 al 16 gennaio, sono arrivati nel Paese 3.367 individui oltre il doppio rispetto ai 1.609 dello stesso periodo di un anno fa. Dall’inizio del 2019, 83 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre tentavano di giungere in Europa, rivela ancora l’Oim. Gli 83 decessi registrati sulle tre rotte principali del Mediterraneo dal 1 al 16 gennaio scorso, sono invece in calo rispetto ai 199 dello stesso periodo 2018.

ANSA