Investire in Lego rende più che investire in oro

I mattoncini Lego, oltre che a costruire castelli, astronavi e la sagoma di feroci Sith, possono anche contribuire, volendo, a costruire un piccolo patrimonio.

Alcuni pezzi, sul mercato dei collezionisti, possono arrivare a valere fino a 600 volte il prezzo d’acquisto, più dell’oro. A dirlo è uno studio pubblicato da Victoria Dobrynskaya, un docente alla Scuola superiore russa di economia, e ripreso da Bloomberg: “Potresti non saperlo, ma i vecchi set Lego sono spesso rivenduti online per molte volte il loro prezzo originale. Un caso estremo è quello di un kit per Star Wars Darth Revan venduto nel 2014 a $ 3,99 che poi è andato su eBay a 28,46 dollari, con un quadagno del 613%”.

In un articolo intitolato “Lego – Il giocattolo degli investitori intelligenti”, Dobrynskaya ha analizzato 2.300 serie vendute dal 1987 al 2015 per misurare il loro ritorno dei prezzi nel tempo. Ha scoperto che le collezioni utilizzate per i castelli di Hogwarts e i combattenti stellari Jedi hanno battuto titoli azionari e obbligazioni statunitensi a larga capitalizzazione, con un rendimento dell’11% l’anno. I kit più piccoli sono aumentati di più di quelli di media grandezza.

Alice Mattei, Business Insider Italia