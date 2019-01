Piccola Farmacia Letteraria, a Firenze ci si cura con i libri

Le pene d’amore, spesso, mettono a dura prova la propria stabilità emotiva. E non solo. Quel senso di tristezza, solitudine e sconfitta che lascia la fine di una storia d’amore non deve demoralizzare: come si dice, prima o poi tutto passa. Il tempo guarisce ogni ferita ma, tra il dire e il fare, non è mai facile. Si piange, ci si sfoga, ci si dispera e poi finalmente si torna a sorridere. Come? Le vie di guarigione sono tante: c’è chi fa tesoro dell’affetto e del calore familiare, chi si butta a capofitto nella movida, chi ricorre a uno specialista e chi, invece, trova conforto in un libro. Avete capito bene. Leggere è molto più che un hobby: è terapeutico. A darne prova è la Piccola Farmacia Letteraria di Firenze (via di Ripoli 7/R): di cosa si parla? E’ una libreria, ma non una qualsiasi. E’ infatti un luogo di incontro, scambio e condivisione aperto tutti.

Piccola Farmacia Letteraria, un paradiso del benessere

I meriti vanno a Elena Molini, ovvero a colei che ha avuto l’idea di aprire questo angolo del benessere che, in soli, 35 metri quadri, è meglio di qualsiasi spa. Come è nato il tutto? Dopo una lunga esperienza maturata lavorando per una catena di librerie, ha notato che le persone chiedevano spesso consigli di lettura in base ai loro stati d’animo.

Come fare dunque al fine di uscire dalla suddetta libreria e sentirsi rigenerati? Basta consultare il catalogo presente in loco (vanta circa 4.000 titoli) e reperire il libro giusto al fine di sconfiggere il male che tanto tormenta: i sintomi più comuni? Elena ha sintetizzato gli stati d’animo in circa 70 categorie: si va dallo stress alla depressione passando per l’insonnia, l’ansia, la nostalgia etc.

A ogni patologia il suo “farmaco letterario”

Come ogni farmaco che si rispetti, anche i libri sono muniti di bugiardino con tanto di indicazioni terapeutiche ed effetti collaterali. Niente da temere perché non si rischia nulla di grave, anzi, solo una generosa dose di spensieratezza.

Nonostante la recente apertura (la libreria ha inaugurato lo scorso 8 dicembre) il successo riscosso è stato tale da suscitare l’interesse dei lettori di ogni dove desiderosi di ricevere una prescrizione letteraria.

La distanza è nemica ma oggigiorno, grazie ai poteri del web, tutto è possibile. La libreria, infatti, sta lavorando alla realizzazione di un sito interattivo, con tanto di e-commerce, attraverso il quale tutti potranno chiedere un consiglio e avere un bugiardino personalizzato dalla stessa libraia della Piccola Farmacia Letteraria. Curarsi con una bella lettura, insomma, a chi non piacerebbe?

Livia Fabietti, La Stampa