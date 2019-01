Enav, continuano i problemi. I sindacati hanno proclamato un nuovo sciopero per il 15 febbraio

Nuovi problemi per l’attuale gestione di Enav, dell’a. d. Roberta Neri. I rapporti tra azienda e organizzazioni sindacali sono sempre più tesi, tanto che questi ultimi hanno proclamato un altro sciopero per il 15 febbraio. Sciopererà tutto il personale Enav I motivi sarebbero legati, secondo Unica, alla situazione di pesante incertezza rispetto al Piano Industriale presentato e alla mancata convocazione per le problematiche del personale quadro. Non sappiamo come evolveranno le cose, di certo i rapporti tra Enav e sindacato sembrano peggiorare sempre di più, se si pensa che l’11 gennaio c’è stato un altro sciopero. Le due parti riusciranno a trovare un accordo? Vedremo.