Il 31 gennaio, a Roma, l’ing. Barone riceverà il premio “Foyer 2018”

Il 31 gennaio a Roma alle 17 e 30, presso il Monumentale S.Salvatore in Lauro (in piazza S.Salvatore in Lauro, 15), ci sarà l’evento dedicato al premio internazionale “Foyer 2018”. Durante l’evento, l’ingegner Nicola Barone riceverà il prestigioso premio. La commissione selezionatrice del premio ha voluto premiare l’ingegnere per il suo essere un “professionista di elevata personalità etica e morale, ha raggiunto con il suo impegno le vette più alte della sua professione, fino alla prestigiosa presidenza di Telecom della Repubblica di San Marino”. Durante la cerimonia di presentazione, ci saranno alcuni momenti di intrattenimento musicali creati da musicisti e cantanti di fama internazionale.