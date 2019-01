Oppo svela super fotocamera smartphone

Avrà zoom ottico 10 x, sarà presentata al Mwc di Barcellona

L’azienda cinese Oppo avvia la produzione di una fotocamera per smartphone con zoom ottico 10x, che consente un ingrandimento di dieci volte. Attualmente sono in vendita modelli con zoom ottico 3x, tra cui gli Huawei P20 Pro e Mate 20 Pro. Questa tecnologia verrà illustrata al Mobile World Congress 2019 di Barcellona che si tiene a fine febbraio. Oppo, secondo le rilevazioni diffusi dalla società d’analisi Gartner lo scorso dicembre, risulta il quinto produttore mondiale di smartphone dopo Samsung, Huawei, Apple e Xiaomi, altra azienda cinese. Oppo già nel 2017 alla fiera tecnologica catalana aveva presentato un dual camera con zoom ottico 5x, ma la fotocamera non è stata utilizzata in nessun smartphone arrivato poi sul mercato. Ora il produttore cinese si è spinto oltre, raggiungendo un ingrandimento di dieci volte. La soluzione è basata su una tripla fotocamera che consiste nell’unione dell’obiettivo ultra grandangolare con l’Ultra Clean Master e il teleobiettivo. Il primo ha una lunghezza focale di 15,9 mm, garantendo così una capacità qualitativa unica al mirino grandangolare. La fotocamera principale garantisce qualità delle foto e il teleobiettivo, che offre una lunghezza focale da 159 mm, combinato con l’originale “peep-up structure”, riesce ad assicurare degli scatti a lunga distanza ad alta qualità. Questa tecnologia è stata presentata durante un evento a Pechino in cui Oppo ha mostrato anche il funzionamento di un nuovo lettore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo, che possiede un’area attiva 15 volte maggiore delle attuali soluzioni. La tecnologia può inoltre e riconoscere due impronte contemporaneamente.

Ansa