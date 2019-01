Coca-Cola, Giuliana Mantovano direttore marketing Italia e Albania

Nuovo direttore marketing Coca-Cola Italia e Albania. Si tratta di Giuliana Mantovano, che coordinerà il team che gestisce le strategie di marketing e comunicazione dei brand di The Coca-Cola Company nei due Paesi.

La manager arriva in Coca-Cola dopo aver maturato più di 16 anni di esperienza nel marketing di diverse aziende del food&beverage, in Italia e all’estero, e dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di direttore marketing di Kraft Heinz Italia, con l’incarico di gestire i sette brand del portfolio aziendale tra cui Plasmon e Heinz. Laureata in economia, al termine degli studi ha iniziato il suo percorso professionale in Accenture, per poi passare in Mondelez International, dove in 14 anni ha gestito marchi come tra gli altri Sottilette, Jocca, Tuc e Caffè Hag per il mercato italiano.

Dopo un’esperienza internazionale di due anni come marketing manager Gum per il brand Trident per i mercati di Spagna e Portogallo, dal 2013 al 2016 è tornata in Italia come marketing manager per i brand dell’azienda nel segmento degli snack salati, per cui gestisce diversi progetti strategici tra cui il lancio della nuova strategia di comunicazione di Fonzies.

Italia Oggi