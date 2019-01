Andrea Marchi nuovo responsabile cyber security in RÖDL & PARTNER

E’ Andrea Marchi il nuovo Responsabile Cyber Security di Rödl & Partner

Enterprise Solution Architect e Security Professional con una pluriennale esperienza in grandi multinazionali caratterizzate da ambienti IT complessi, Marchi entra nel team di Data Protection guidato da Nadia Martini, Associate Partner e Head of Data Protection Italy. Tra i suoi compiti, ci sarà quello di proteggere i clienti dello studio associato sviluppando soluzioni integrate IT e legal, incrementando le tutele cyber security e assistendo i clienti in assessment tecnici anche GDPR, oltre che tutelare i sistemi informativi interni. La sua ultima esperienza lo ha visto come Information Security Officer in Coats Group Plc, multinazionale britannica leader mondiale di filati industriali anche per l’industria automobilistica e delle fibre ottiche. Prima ancora, Marchi è stato in Walsh Italy, ora IQVIA, tra i principali fornitori mondiali di market intelligence per il farmaceutico. Andrea Marchi, insieme al team di Data Protection – IP – IT sarà protagonista di un ciclo di incontri dal titolo “A colazione con l’hacker”, durante i quali verranno affrontati temi e novità legati alla cybersecurity da un punto di vista informatico e legale. Il primo appuntamento è il 29 gennaio alle ore 09.00 in Largo G. Donegani 2 Milano. Per info e registrazioni: https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=20