Alessandro Orlandi entra in BCube come direttore creativo esecutivo

Gianluca Tedoldi, Managing Director di BCube, ha nominato Alessandro Orlandi direttore creativo esecutivo affiancando Andrea

Stanich, già direttore creativo esecutivo della struttura appartenente a Publicis Groupe Italia. “ L’ingresso di una figura versatile e pluripremiata come Orlandi accanto a Stanich è parte di una più ampia evoluzione dell’agenzia che vede già, nel team di direzione creativa, Arturo Dodaro, Paola Morabito e Ilaria Cormio. Forte di alcune importanti acquisizioni, Bcube si prepara, anche grazie a un’importante fase di recruiting di figure creativi di diversi livelli, ad affrontare il 2019 con un posizionamento sempre più orientato alla concretezza strategica, all’integrazione dei canali e all’eccellenza dei contenuti.” dichiara Tedoldi.

Orlandi proviene da Saatchi & Saatchi, dove era entrato nel 2006 e aveva fondato la sezione Interactive. Dal 2009 aveva ricoperto il ruolo di Direttore Creativo, tornando ad occuparsi anche di ATL, con una forte predilezione per le campagne integrate nelle quali ha potuto esprimere tutto il potenziale culturale e professionale accumulato negli anni precedenti. In precedenza era stato Direttore Creativo in Full- Six – Seven Inferentia per 3 anni per poi fondare Fishouse, prezioso Atelier Creativo. Orlandi è uno dei Direttori Creativi più premiati con innumerevoli vittorie all’ADCI, ADCE, Cannes Lions, NY Festivals, LIA, Clio Awards, FWA e molti altri.