Perucchini confermato presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti (Alg)

Paolo Perucchini è stato eletto, per il secondo mandato consecutivo, presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti (Alg) che è la più grande realtà territoriale della Fnsi.

Perucchini, 52 anni a febbraio, bergamasco, vicecaposervizio della storica testata ‘L’Eco di Bergamo’, ha ottenuto dal Consiglio direttivo 17 voti a favore su 30.

«Proseguiremo l’impegno sindacale che abbiamo sviluppato in quattro anni a sostegno dei colleghi nelle redazioni in tutta la Lombardia – ha sottolineato Perucchini –. La crisi dell’editoria è ben lontana dall’essere finita e per questo dobbiamo impegnarci unitariamente a tutela dei diritti, dei posti di lavoro e delle retribuzioni dei giornalisti».

«Continueremo con la Federazione della Stampa – ha concluso – l’impegno a tutela del pluralismo informativo e per il ripristino dei fondi per l’editoria il cui taglio colpisce duramente tutta la categoria e in particolare le realtà del territorio lombardo».