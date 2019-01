Napoli, bomba contro pizzeria Sorbillo

Una bomba è esplosa questa notte davanti alla storica pizzeria di Gino Sorbillo, a Napoli in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico. “Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe…”, si legge sul profilo Facebook del titolare che aggiunge: “Mi scuso con tutta la Napoli ‘buona’, l’Italia ‘buona’ e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società”. “Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre – si legge ancora nel post in cui con un cartello in mano annuncia ‘Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino. (Riapriamo presto)’ – La Napoli ‘sana’ è sempre nel mio cuore”.

Adnkronos