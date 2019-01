Mastercard ha levato la parola “Mastercard” dal proprio logo.

D’ora in poi sarà rappresentata solo dai due cerchi rosso e giallo intersecantesi con l’arancione in mezzo.

La mossa di Mastercard, dovuta alla sempre maggiore diffusione dei pagamenti digitali, mira a portare i clienti a percepirla come una società informatica invece che come una società di carte di credito.

Mastercard ha scommesso che i suoi clienti riconosceranno la società dai suoi brillanti cerchi che si intersecano.Il circuito di carte di credito e azienda di servizi finanziari ha annunciato lunedì che toglierà la parola “Mastercard” dal proprio logo. Comparirà solo sotto forma di due cerchi rosso e giallo intersecantesi con l’arancione in mezzo sulle carte di credito, sulle sponsorizzazioni e nei negozi che accettano la carta. È l’ultimo cambiamento nella costante evoluzione del logo della società. Il suo nome appariva in mezzo ai cerchi, e nella iterazione precedente a quest’ultima era sotto a essi scritto in font sans-serif. La mossa riflette anche il cambiamento del panorama dei metodi di pagamento. I clienti pagano sempre più senza passare o inserire la carta, ma inserendo i dettagli di pagamento o passando un telefono — e la parola “card” (carta) potrebbe sembrare un po’ fuori moda.

“Con la costante evoluzione dello scenario dei clienti e del commercio, il Mastercard Symbol rappresenta Mastercard meglio di quanto potrebbe mai fare una parola e il design moderno e flessibile gli consentirà funzionare senza soluzione di continuità nel panorama digitale”, ha detto la società in un comunicato stampa.

La società vuole inoltre essere percepita sempre più come un’azienda finanziaria-tecnologica invece che semplicemente un circuito di carte di credito. Nel comunicato stampa che annuncia il cambiamento del logo, Mastercard si definisce una “società di pagamento digitale”.

Il cambiamento potrebbe rendere Mastercard una delle poche società che possono essere comunemente identificate da un logo senza parole, come Nike ed Apple.

Dennis Green, Business Insider Italia