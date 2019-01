Ultime dall’editoria. Arriva il “Piccolo libro vegano”

Segnaliamo una novità letteraria particolare. E’ appena uscito un libro dedicato al mondo vegano, pubblicato da Iacobelli Editore e scritto da Serena Ferraiolo. Si chiama Il piccolo libro vegano (ed è veramente “piccolo”: misura solo 9×10 cm) non vuole essere un trattato di medicina né di psicologia, ma soltanto un aiuto a capire i tanti aspetti di questo “essere vegani”. E’ un libro che si propone anche ad affrontare le piccole emergenze di tutti i giorni: avete invitato un vegano a cena e non sai cosa cucinare? Vi assale il panico quando pensi che dovrai prenotare in un ristorante il pranzo aziendale e il vostro capo è vegano? Il piccolo libro vegano viene in soccorso risparmiandoti brutte figure! Si troveranno ricet­te salvavita che sono già parte della tradizione culinaria italiana (pasta alla puttanesca, pomodori col riso, polenta con i funghi, frittata di pasta o di verdure) con delle incursioni nella tradizione campana (la scrittrice è casertana), affiancate da ricette divertenti e gustose che stanno alla base di una tradizione alimentare diversa. Questo piccolo, libro non è solo un ricettario vegano ma è anche, o forse soprattutto, un tentativo di rispondere alle domande che spesso ci vengono in mente pensando a un amico, a una collega, a un vicino di casa che improvvisamente è diventato vegano. Se siete curiosi di acquistare il libro, potete tranquillamente farlo: la spesa è minima costa solo 4,50 euro.