Venerdì, a Imola, ci sarà un incontro sulle Dogane: interverrà l’avvocato Sara Armella

Venerdi alle ore 9.30 presso Cefla Società Cooperativa Via Selice Provinciale 23/a 40026 Imola si svolgerà un workshop che intende delineare un quadro di riferimento sulla normativa inerente all’origine preferenziale e all’origine non preferenziale delle merci, illustrando le principali disposizioni comunitarie e fornendo esempi pratici di applicazione nelle diverse filiere produttive.

In programma l’analisi dei diversi concetti di origine nel commercio internazionale: origine preferenziale e non preferenziale (“made in”), esportatore autorizzato ed esportatore registrato, la geografia degli accordi tra l’Unione Europea e Paesi terzi, dichiarazione e certificazione dell’origine preferenziale attraverso EUR1, REX e/o dichiarazione di origine del fornitore, casi pratici di applicazione delle regole di origine nelle filiere Macchine e Packaging, perché è importante dichiarare una corretta origine dei prodotti: sanzioni amministrative e penali.

Relatore unico: l’avvocato Sara Armella. Ella è autrice delle monografie “Diritto doganale dell’Unione europea” (Egea, 2017), “EU Customs Code” (BUP, 2017) e della voce “Diritto doganale” (Enciclopedia Treccani online, 2015), è delegato italiano presso la “Commission on Customs and trade facilitation” e della “Commission on Taxation” della prestigiosa Camera di Commercio Internazionale di Parigi, e tra i fondatori, nonché unico professionista italiano, di “Greenlane”, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzati in diritto doganale, fiscalità indiretta e commercio internazionale. Armella è anche fondatrice di Armella & Associati è uno studio legale che opera principalmente nel settore del diritto tributario nazionale e internazionale. Il team, giovane e motivato, supporta quotidianamente uffici legali di società italiane ed estere, manager ed altri professionisti, per individuare insieme le strategie più avanzate di prevenzione dei rischi fiscali e di tutela delle società in sede contenziosa.

Nell’aprile 2017 Armella & Associati è stato indicato tra i migliori Studi europei e mondiali, nel settore “Tax and other recommended firms”, dalla rivista The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, all’esito di un’analisi internazionale indipendente.

Tra i propri clienti, lo Studio annovera primarie società multinazionali e nazionali.