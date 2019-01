Toyota Italia vara un nuovo assetto per la comunicazione

La guida del reparto comunicazione e relazioni esterne viene affidata ad Andrea Saccone

Toyota Motor Italia rafforza il team dedicato alla comunicazione e alle relazioni esterne.

La decisione – ha spiegato Mauro Caruccio, a.d. di Toyota Motor Italia – è correlata alla necessità di ampliare e migliorare costantemente le relazioni con la stampa e tutti gli interlocutori istituzionali e non, in una fase di cambiamento importante del settore e dell’azienda che prevede importanti novità nel processo di elettrificazione della gamma prodotti con lanci fondamentali che caratterizzeranno il prossimo triennio sia per il brand Toyota che per Lexus.

Il reparto comunicazione e relazioni esterne riporta ora direttamente all’a.d., uscendo così dalla direzione marketing dove era prima collocato. La guida viene affidata ad Andrea Saccone, che assume il ruolo di communication & external affairs general manager con la responsabilità della gestione coordinata su relazioni istituzionali e comunicazione corporate, ufficio stampa e comunicazione brand e prodotto Toyota e Lexus.

Saccone, da oltre 20 anni in azienda, ha gestito diversi ruoli sia in Italia che presso l’headquarter europeo di Toyota nell’ambito tecnico e per il business development dell’area after sales. Si è poi occupato, negli ultimi anni, dei progetti innovativi di mobilità con il lancio dei nuovi servizi di Car Sharing (‘Yuko’ a Venezia ) e connettività. Aveva, inoltre, un ruolo di guida nella definizione dell’environmental ledership plan di Toyota Italia nonché di technical advisor per tutte le attività aziendali di relazione con le istituzioni .

La responsabilità delle relazioni istituzionali e la comunicazione corporate sono affidate invece a Sabrina Caputi, con il nuovo ruolo di external affairs & corporate communication senior manager.

Caputi, da oltre 20 anni in azienda, porta con sé un’esperienza consolidata nel settore Human Resources e comunicazione interna. Ha anche lanciato negli ultimi anni la Toyota Academy, funzione incaricata di formare tutto il personale del gruppo Toyota in Italia nonché quello dei concessionari e, recentemente, ha avuto un’esperienza nell’area commerciale occupandosi sia di sales che di after sales.

La responsabilità della comunicazione di brand e prodotto Toyota e Lexus rimane affidata a Riccardo Taglioni, con il nuovo ruolo di brand & product communication senior manager.

Taglioni, da oltre 18 anni in Toyota e dal 2015 a capo dell’ufficio stampa, rimane head of press office ed a lui riporteranno due risorse, una dedicata alla comunicazione del brand e prodotto Toyota, Sony Di Pietro, già nel team, e una nuova dedicata alla comunicazione del brand e prodotto Lexus, Federica Parenzi che si aggiunge alla nuova squadra dopo una lunga esperienza nell’area marketing sia per il brand Toyota che Lexus.