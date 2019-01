Ultime su Tim. Alessandro Picardi nominato responsabile public affairs

Tim comunica che dal 1 febbraio 2019 Alessandro Picardi entra a far parte del gruppo con il ruolo di responsabile public affairs a diretto riporto dell’amministratore delegato, Luigi Gubitosi. Picardi è presidente di TivùSat e direttore dello sviluppo strategico delle piattaforme RAI e membro del Consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni. È stato direttore delle Relazioni Istituzionali e Internazionali in RAI dal 2013 al 2016 e consigliere di amministrazione di Auditel dal 2015 al 2018; in precedenza, ha ricoperto il ruolo di vice presidente corporate Affairs in Alitalia. Vanta, inoltre, una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni: dal 2006 al 2012 è stato head of institutional affairs nel gruppo Wind telecomunicazioni, dopo essere stato consulente per le relazioni istituzionali e i rapporti con il Vaticano per il gruppo Sky in Italia. Laureato a Roma in Scienze della Comunicazione, è giornalista pubblicista e membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Americani. L’azienda ringrazia l’avvocato Francesco Russo per l’importante lavoro svolto per la società, formulandogli i migliori auguri per il suo futuro professionale.